На «Азовсталі» тривають важкі бої, українські військові продовжують тримати оборону – полк «Азов»

На «Азовсталі» в Маріуполі ситуація є вкрай складною, тривають важкі бої, українські військові продовжують тримати оборону, повідомляють у полку «Азов».

«Вже другий день як противник прорвався на територію заводу, йдуть важкі бої. Я пишаюся солдатами, які прикладають нелюдських зусиль, щоб стримувати противника. Я дякую світу за колосальну підтримку гарнізону «Маріуполь» Ситуація – вкрай складна, але продовжуємо тримати оборону», – сказав командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко, відеозвернення якого опубліковано в телеграмі полку.

Удень 4 травня міська влада Маріуполя повідомила про втрату зв’язку із українськими військовими, які захищають «Азовсталь».

Згодом у коментарі Радіо Свобода голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія повідомив, що станом на вечір 4 травня українська влада має зв’язок із захисниками Маріуполя, а військові Росії прорвалися на території підприємства.

Напередодні у полку «Азов» повідомили про «потужний штурм території заводу «Азовсталь» за підтримки бронетехніки, танків, зі спробами висадки десанту за допомогою катерів та великої кількості піхоти».

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав військам РФ заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла», а пропонований «штурм промзони «Азовсталі» нібито наказав скасувати через недоцільність.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.