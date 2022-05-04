Зв’язок з «Азовом» є, війська РФ вже на «Азовсталі» – Арахамія

Станом на вечір 4 травня українська влада має зв’язок із захисниками Маріуполя, що перебувають на території заводу «Азовсталь», а війська Росії вже на території підприємства, повідомив у коментарі Радіо Свобода голова делегації України на переговорах з Росією, народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території «Азовсталі» перебувають вже», – зазначив Арахамія з посиланням на слова командира полку «Азов».

Подробиць він не навів.

У Генштабі ЗСУ близько 18:00 повідомили, що з боку військ РФ «триває блокування і спроби знищення наших підрозділів в районі «Азовсталі» у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має».

Удень 4 травня міська влада Маріуполя повідомила, що втратила зв’язок із українськими військовими, які захищають «Азовсталь».

Мер міста Вадим Бойченко також зазначив, що бої точаться на території «Азовсталі», де разом із військовими перебувають і цивільні жителі.

Полк «Азов», який з іншими українськими військовими захищає «Азовсталь», напередодні повідомляв про штурм заводу російськими військами, і вкотре закликав до евакуації цивільних.