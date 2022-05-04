Із захисниками «Азовсталі» пропав зв’язок – мер Маріуполя

Міська влада Маріуполя втратила зв’язок із українськими військовими, які захищають «Азовсталь», сказав у ефірі національного марафону мер міста Вадим Бойченко.

«На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв’язок, нема зв’язку, щоб зрозуміти, що відбувається, в безпеці вони чи ні. Вчора ще мав зв’язок, сьогодні, на жаль, не можу нічого прокоментувати. Молимося за наших героїчних хлопців, дякуємо їм за той подвиг, який вони вже зробили для всієї нашої країни. Вони стримали ворога, дали нам більше часу підготуватися і вони справжні, мужні і дуже героїчні захисники Маріуполя», – сказав Бойченко.

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Під час включення він зазначив, що наразі бої точаться на території «Азовсталі», де разом із військовими перебувають і мирні жителі:

«Наші хоробрі хлопці боронять цю фортецю, але дуже важко, тому що працюють по цій фортеці з важкої артилерії, працюють танками, працює артилерія, авіація, кораблі підійшли і також гасять по цій фортеці. Але також треба розуміти, що там сьогодні перебуває місцеве населення, мирні мешканці, їх там сотні. Вони ще два місяці тому прийшли до цієї фортеці, сховали там свої життя і чекають на порятунок. Там також є діти, які чекають на цей порятунок, там понад 30 дітей, які чекають, що розпочнеться нова переговорна процедура і нова евакуаційна місія».

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За словами мера Маріуполя, сьогодні триває операція з вивезення цивільних із Маріуполя, ще одна група людей дісталася Запоріжжя.

Полк «Азов», який з іншими українськими військовими захищає «Азовсталь», напередодні повідомляв про штурм заводу російськими військами, і знову закликав до евакуації цивільних.