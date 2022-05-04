На 4 травня запланована евакуація з Маріуполя – Верещук

На 4 травня запланована евакуація з Маріуполя Донецької області, повідомила у Telegam віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

За її словами, якщо дозволить безпекова ситуація евакуація буде до Запоріжжя.

Також, додала вона, заплановано евакуацію з Луначарського кільця (біля Бердянська) о 10:00, з Токмака о 15:00 та Василівки о 16:00.

«Щодо сьогоднішньої евакуації з Луначарського кільця (біля Бердянська). Дуже прошу скоріше збиратися на точку евакуації. Евакуація обов’язково буде», – написала Верещук.

Також від мера Енергодара Дмитро Орлова стало відомом, що 4 травня відкрито евакуаційний коридор на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку – Камянське і через Токмак – Оріхів, написав він у Telegram.

Евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Напередодні із маріупольського заводу «Азовсталь» до Запоріжжя евакуювали 156 людей.