«Це ще не перемога, але вже результат» – Зеленський про евакуацію з «Азовсталі»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що приїзд першої групи евакуйованих з «Азовсталі» ще не є перемогою, але вже результат.

Він також висловив сподівання, що є шанс врятувати всіх інших людей, які зараз перебувають в Маріуполі.

«Нам вдалося вирішити питання припинення вогню майже на три доби, щоб гуманітарний коридор запрацював. Зараз російські війська не дотримуються домовленостей. Вони продовжують масовані удари по «Азовсталі». Вони намагаються штурмувати комплекс. Але мені багато разів казали, що не вдасться врятувати жодну людину, що це неможливо. Сьогодні 156 людей у Запоріжжі. Це ще не перемога, але вже результат. І я вірю, що є шанс врятувати всіх інших наших людей», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

За його словами, українська влада продовжить робити все для евакуації всіх українців з Маріуполя.

«Безумовно, ми продовжимо все робити для того, щоб дістати з Маріуполя та «Азовсталі» всіх наших людей. Це складно, але нам потрібні всі, хто там залишається. І цивільні, і військові. Не було жодного дня, щоб ми не опікувалися цими питаннями, щоб наші люди не намагалися вирішити це питання», – наголосив президент України.

3 травня група людей, евакуйованих із маріупольського заводу «Азовсталь», прибула до Запоріжжя.

Тим часом в полку «Азов», який бере участь у захисті міста, повідомляли, що штурм заводу «Азовсталь» у Маріуполі триває – всю попередню ніч завод обстрілювала російська корабельна та ствольна артилерія, авіація скидала надважкі авіаційні бомби. Внаслідок цього двоє цивільних жінок загинули, ще десятеро мирних жителів отримали поранення.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав військам РФ заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла», а пропонований «штурм промзони «Азовсталі» нібито наказав скасувати через недоцільність.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.