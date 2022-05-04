Росія побачила в «Азові» «найманців з Ізраїлю». В ОП назвали це «дефіцитом кокаїну»

У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що на боці України у складі полку «Азов» «фактично пліч-о-пліч» воюють «ізраїльські найманці».

Речниця російського закордонного відомства Марія Захарова в інтерв'ю російському медіа Radio Sputnik заявила, що начебто на власні очі бачила відео й фото матеріали з Маріуполя, які підтверджують це і, за її словами, влада Ізраїлю також знає про ці «факти».

В Офісі президента України назвали подібні заяви Росії наслідком «дефіциту кокаїну».

«У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС РФ перейти на щось важче», – написав у Twitter антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

1 травня під час інтерв’ю італійському телебаченню голову МЗС Росії Сергія Лаврова запитали, як Росія могла заявляти, що їй потрібно «денацифікувати» Україну, коли президент країни Володимир Зеленський є євреєм.

Захищаючи позицію президента Росії Володимира Путіна щодо «денацифікації» України, Лавров сказав, що єврейське коріння президента України Володимира Зеленського не підриває позиції Путіна.

«Коли кажуть: «Що це за нацифікація, якщо ми євреї?», я думаю, що Гітлер теж мав єврейське походження, то це нічого не означає», – сказав Лавров італійському Rete 4 через італійського перекладача.

«Вже давно ми чуємо, як мудрий єврейський народ каже, що найбільші антисеміти – це самі євреї», – додав Лавров.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що російського посла викликано для «жорсткої розмови».

Дані Даян, голова «Яд Вашем», ізраїльського меморіалу шести мільйонам євреїв, убитих в результаті Голокосту, назвав висловлювання Лаврова «образою та важким ударом по жертвам справжнього нацизму».

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова «проявом печерного антисемітизму». На його думку, Росія намагається пояснити «свою нісенітницю про «денацифікацію», фактично ставлячи під сумнів існування вже не лише української нації, а й Голокосту».