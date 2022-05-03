МЗС РФ заявило, що Ізраїль підтримує «неонацистський режим в Києві»

МЗС Росії заявило, що уряд Ізраїлю підтримує «неонацистський режиму в Києві», а заяву міністра закордонних справ Ізраїлю Яїра Лапіда про те, що євреї не вбивали самі себе під час Голокосту, назвало «антиісторичною».



У повідомленні російського МЗС згадані два випадки співпраці євреїв із нацистами в період Другої світової війни. Із цього робиться висновок, що президент України Володимир Зеленський може бути президентом неонацистської країни.

Крім того, російське зовнішньополітичне відомство фактично звинуватило в неонацизмі президента Латвії Егілса Левітса, який також має єврейське коріння.

1 травня під час інтерв’ю італійському телебаеченню голову МЗС Росії Сергія Лаврова запитали, як Росія могла заявляти, що їй потрібно «денацифікувати» Україну, коли президент країни Володимир Зеленський є євреєм.

Захищаючи позицію президента Росії Володимира Путіна щодо «денацифікації» України, Лавров сказав, що єврейське коріння президента України Володимира Зеленського не підриває позиції Путіна.

«Коли кажуть: «Що це за нацифікація, якщо ми євреї?», я думаю, що Гітлер теж мав єврейське походження, то це нічого не означає», – сказав Лавров італійському Rete 4 через італійського перекладача.

«Вже давно ми чуємо, як мудрий єврейський народ каже, що найбільші антисеміти – це самі євреї», – додав Лавров.

Ізраїль викликав посла Росії і вимагає від Москви вибачень після того, як міністр закордонних справ Сергій Лавров припустив, що Адольф Гітлер мав єврейське коріння.