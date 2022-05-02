«Глибоко вкорінений антисемітизм»: Кулеба щодо слів Лаврова про «єврейське коріння Гітлера»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про «єврейське коріння Адольфа Гітлера».

«Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів», – наголосив Кулеба.

У МЗС України також надали Радіо Свобода окрему заяву з приводу висловлювань Лаврова.

«Глава МЗС РФ фактично поставив під сумнів існування не лише української нації, але й Голокосту. Лавров свідомо образив пам’ять мільйонів євреїв, які загинули від рук нацистів під час Другої світової війни. Уряд Ізраїлю вже назвав заяви Лаврова «жахливою історичною помилкою», – йдеться у заяві.

У МЗС України заявили, що висловлюють солідарність із єврейським народом.

«Закликаємо уряди всіх держав світу надати рішучу відповідь РФ: іще більше її ізолювати, накласти ембарго на російську нафту і газ, які позбавлять російську воєнну машину фінансових ресурсів, збільшити військову, фінансову та гуманітарну допомогу для України, чий народ зараз героїчно протистоїть російському злу», – йдеться у заяві.

1 травня під час інтерв’ю італійському телебаеченню голову МЗС Росії Сергія Лаврова запитали, як Росія могла заявляти, що їй потрібно «денацифікувати» Україну, коли президент країни Володимир Зеленський є євреєм.

Захищаючи позицію президента Росії Володимира Путіна щодо «денацифікації» України, Лавров сказав, що єврейське коріння президента України Володимира Зеленського не підриває позиції Путіна.

«Коли кажуть: «Що це за нацифікація, якщо ми євреї?», я думаю, що Гітлер теж мав єврейське походження, то це нічого не означає», – сказав Лавров італійському Rete 4 через італійського перекладача.

«Вже давно ми чуємо, як мудрий єврейський народ каже, що найбільші антисеміти – це самі євреї», – додав Лавров.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що російського посла викликано для «жорсткої розмови».

Дані Даян, голова «Яд Вашем», ізраїльського меморіалу шести мільйонам євреїв, убитих в результаті Голокосту, назвав висловлювання Лаврова «образою та важким ударом по жертвам справжнього нацизму».

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова «проявом печерного антисемітизму». На його думку, Росія намагається пояснити «свою нісенітницю про «денацифікацію», фактично ставлячи під сумнів існування вже не лише української нації, а й Голокосту».