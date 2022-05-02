Ізраїль викликав російського посла через висловлювання Лаврова про Гітлера

Ізраїль викликав посла Росії і вимагає від Москви вибачень після того, як міністр закордонних справ Сергій Лавров припустив, що Адольф Гітлер мав єврейське коріння.

Лаврова запитали під час інтерв’ю італійському телеканалу 1 травня, як Росія могла заявляти, що їй потрібно «денацифікувати» Україну, коли президент країни Володимир Зеленський є євреєм.

Лавров, захищаючи позицію президента Росії Володимира Путіна щодо «денацифікації» України, сказав, що єврейське коріння президента України Володимира Зеленського не підриває позиції Путіна.

«Коли кажуть: «Що це за нацифікація, якщо ми євреї?», я думаю, що Гітлер теж мав єврейське походження, то це нічого не означає», – сказав Лавров італійському Rete 4 через італійського перекладача.

«Вже давно ми чуємо, як мудрий єврейський народ каже, що найбільші антисеміти – це самі євреї», – додав Лавров.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що російського посла викликано для «жорсткої розмови» з приводу, як він висловився «скандальних коментарів», які є «жахливою історичною помилкою».

«Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі», – сказав Лапід.

Дані Даян, голова «Яд Вашем», ізраїльського меморіалу шести мільйонам євреїв, убитих в результаті Голокосту, назвав висловлювання Лаврова «образою та важким ударом по жертвам справжнього нацизму». Виступаючи по ізраїльському радіо «Кан», Даян сказав, що Лавров поширює «антисемітську теорію змови, яка не має жодних фактичних підстав».

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова «проявом печерного антисемітизму».

«Антисемітизм Росії стає дедалі очевиднішим. Вони більше не ховаються і це відкрито демонструють світові. Спочатку вони вдарили ракетами по території, де розміщений меморіальний комплекс «Бабин Яр». Тепер глава МЗС РФ Сергій Лавров порівнює Володимира Зеленського із Гітлером, який убив 6 мільйонів євреїв», – написав Єрмак у Telegram.

На його думку, Росія намагається пояснити «свою нісенітницю про «денацифікацію», фактично ставлячи під сумнів існування вже не лише української нації, а й Голокосту».

«Це печерний антисемітизм, що прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими», – зазначив він.

Голова Офісу президента висловив «повну солідарність із єврейським народом» і додав, що «така неприхована агресія росіян та неповага до історичної пам’яті цілих народів не має залишатися без відповіді».