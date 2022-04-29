«Договору про дружбу не буде»: Подоляк пояснив, як може виглядати двостороння угода між Україною та Росією

Двостороння угода між Україною та Росією, про потребу у якій нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, може прописувати процес виходу з війни. Це в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах з Росією Михайло Подоляк.

«Моделі напрацювання різних договорів, безумовно є. Президент вважає, що так: це може бути два документи. Другий документ буде прописувати логіку виходу з війни: припинення вогню на всій території України, відвід військ російських з території України, обмін полоненими… Тобто там мають бути усі пункти, як країни виходять з війни», – уточнив радник голови ОП.

При цьому, за його словами, якогось «договору про дружбу і мир» між Росією та Україною точно не буде.

«Нам треба зафіксувати позиції, які будуть для Росії «червоними лініями», що на територію України жодного разу ця країна більше зайти не зможе», – наголосив Подоляк в інтерв’ю Радіо Свобода.

20 квітня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна вивчає пропозиції російської сторони щодо мирного договору. Він зауважив, що Росія занадто часто використовує публічні заяви «лише як елемент обов'язкового тиск».

Перед цим прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що українській стороні передано проєкт «мирного договору». Представник Кремля звинуватив українську сторону переговорів у тому, що вона нібито постійно відходить від раніше узгоджених позицій.

Радники лідерів семи країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль раніше висловили готовність обговорювати список гарантій безпеки для України.

23 квітня президент України Володимир Зеленський наголосив, що виступає за дипломатичний шлях у закінченні війни, яку розв’язала Росія.