Зеленський: «питання – чи залишиться посол Ізраїлю в Москві»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розкритикував слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про «єврейське коріння Адольфа Гітлера» і про те, що «найбільші антисеміти – нібито серед самих євреїв».

«Питання – чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню нову позицію? Чи залишаться відносини з Росією як зазвичай? Бо це все невипадково. Невипадкові слова російського міністра закордонних справ – «великого знавця гітлеризму», – сказав президент.

«Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів. Звичайно, сьогодні щодо цих слів великий скандал в Ізраїлі. Проте ніхто не чує заперечень або виправдань із Москви. Там мовчать. А значить, погоджуються із тим, що сказав їхній міністр закордонних справ», – додав Зеленський.

За його словами, після російського ракетного удару по Бабиному Яру в Києві, після пошкодженої обстрілами Менори на місці масових розстрілів у Дробицькому Яру поблизу Харкова, після загибелі від російських обстрілів людей, які пережили нацистську окупацію і нацистські концтабори, «такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули всі уроки Другої світової війни, а може, ніколи й не вчили тих уроків».

1 травня під час інтерв’ю італійському телебаченню голову МЗС Росії Сергія Лаврова запитали, як Росія могла заявляти, що їй потрібно «денацифікувати» Україну, коли президент країни Володимир Зеленський є євреєм.

Захищаючи позицію президента Росії Володимира Путіна щодо «денацифікації» України, Лавров сказав, що єврейське коріння президента України Володимира Зеленського не підриває позиції Путіна.

«Коли кажуть: «Що це за нацифікація, якщо ми євреї?», я думаю, що Гітлер теж мав єврейське походження, то це нічого не означає», – сказав Лавров італійському Rete 4 через італійського перекладача.

«Вже давно ми чуємо, як мудрий єврейський народ каже, що найбільші антисеміти – це самі євреї», – додав Лавров.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що російського посла викликано для «жорсткої розмови».

Дані Даян, голова «Яд Вашем», ізраїльського меморіалу шести мільйонам євреїв, убитих в результаті Голокосту, назвав висловлювання Лаврова «образою і важким ударом по жертвах справжнього нацизму».