Ізраїль схиляється до розширення допомоги Україні – Haaretz

Політичні і військові чиновники в Ізраїлі схиляються до збільшення військової і гуманітарної допомоги Україні, повідомила щоденна газета Ізраїлю Haaretz із посиланням на власні джерела.

Зважаючи на дедалі більшу кількість доказів російських звірств проти мирного населення України, хиткий нейтралітет Ізраїлю у війні стає менш стійким, пише видання.

За даними газети, під час обговорення цього питання більшість офіційних осіб висловилися за збільшення Ізраїлем обсягу військових і цивільних постачань Україні.

Найближчими днями очікується додаткове обговорення, під час якого мають розглянути перелік речей, які можна відправити в Україну. Офіційні особи заявили, що між шоломами для солдатів й ізраїльською протиракетною системою «Залізний купол» є багато предметів, які можна відправити.

Як пише Haaretz, серед відповідних посадових осіб є консенсус щодо того, що принаймні на даному етапі українській армії не будуть надавати системи ППО, передове озброєння і системи нападу.

Видання вказує, що, попри те, що це істотний крок, підтримка матиме більш декларативний характер і не включатиме суттєвих обсягів поставок, частково тому, що США та країни Європи вже забезпечують Україну.

За словами одного з джерел газети, причини підтримки України, вказані на згаданій зустрічі, включали розуміння того, що США і європейські країни очікують, що Ізраїль займе чіткішу позицію щодо того, на чиєму боці він перебуває у війні, і підкріпить своє рішення справами, а не лише заявами.

Крім того, пише Haaretz, в Ізраїлі є побоювання, що його військова промисловість, яка експортує передові системи озброєння в різні країни, може постраждати, якщо країни, які мають ці ізраїльські системи безпеки, почнуть хвилюватися, що в кризовій ситуації Ізраїль може утриматися від продовження надання систем і зброї з політичних міркувань.

Напередодні міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс заявила, що Єрусалим не перешкоджав Таллінну в передачі Україні ізраїльської зброї.

«Я не знаю про якісь заборони. Це питання порушили б на зустрічах із міністрами закордонних справ Яіром Лапідом і міністром оборони Бені Ганцем 2 травня. Ми отримали дозвіл від усіх країн на те, що ми хотіли б передати (Україні – ред.)», – цитує голову МЗС видання The Jerusalem Post.

Вона наголосла, що кожна країна, яка має ракети, має підтримати Україну, Збройні сили якої борються за демократію.

Уряд прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета намагається зберегти нейтралітет у війні між Україною і Росією, посилаючись на тісні зв’язки з обома країнами.

Беннет намагався бути посередником між двома сторонами і провів телефонні переговори із Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним. Він також зустрівся з Путіним у Москві 5 березня.

При цьому в містах Ізраїлю відбулися вуличні протести із засудженням вторгнення Росії в Україну.