Зеленський попросив генсекретаря ООН сприяти у вивезенні з «Азовсталі» усіх поранених

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутеррішем, подякував йому за зусилля з евакуації українських громадян із «Азовсталі» і попросив сприяти у вивезенні звідти усіх поранених.

«Під загрозою – життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку», – сказав президент.

Як повідомляє пресслужба голови держави, Зеленський поінформував Ґутерріша про успішне проведення першого етапу евакуації, під час якого з «Азовсталі» вдалося вивезти 121 людину, і висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.

Президент України подякував ООН і Міжнародному комітету Червоного Хреста, які «продемонстрували можливість досягнення прогресу в найскладніших гуманітарних кризах».

«Про роль ООН і МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими», – сказав президент.

3 травня група людей, евакуйованих із маріупольського заводу «Азовсталь», прибула до Запоріжжя.

Тим часом, у полку «Азов», який бере участь у захисті міста, повідомляли, що штурм заводу «Азовсталь» у Маріуполі триває.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав військам РФ заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла», а пропонований «штурм промзони «Азовсталі» нібито наказав скасувати через недоцільність.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.