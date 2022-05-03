Макрон розмовляв з Путіним і закликав забезпечити продовження евакуації із «Азовсталі»

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і закликав Москву забезпечити продовження евакуації із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Про це повідомляє пресслужба президента Франції.



«Він висловив глибоку стурбованість Маріуполем та ситуацією на Донбасі та закликав Росію дати можливість продовжити розпочату останніми днями евакуацію з заводу «Азовсталь», залишивши вибір за евакуйованими місця призначення», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням пресслужби, він також висловив готовність співпрацювати з компетентними міжнародними організаціями, щоб допомогти зняти російську блокаду українського експорту продовольства через Чорне море з огляду на її наслідки для світової продовольчої безпеки.

3 травня група людей, евакуйованих із маріупольського заводу «Азовсталь», прибула до Запоріжжя.

Тим часом в полку «Азов», який бере участь у захисті міста, повідомляли, що штурм заводу «Азовсталь» у Маріуполі триває – всю попередню ніч завод обстрілювала російська корабельна та ствольна артилерія, авіація скидала надважкі авіаційні бомби. Внаслідок цього двоє цивільних жінок загинули, ще десятеро мирних жителів отримали поранення.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав військам РФ заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла», а пропонований «штурм промзони «Азовсталі» нібито наказав скасувати через недоцільність.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.