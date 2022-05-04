Верещук: сьогодні через маріупольський гуманітарний коридор вдалося евакуювати 344 людини

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук повідомила, що в рамках маріупольського гуманітарного коридору вдалося евакуювати 344 людини.



«Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони щойно прибули до Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога», – написала вона у телеграмі.

Ірина Верещук додала, що маріупольська гуманітарна операція триває.

Евакуація відбувається за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

1 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про початок евакуації цивільних із «Азовсталі» в Маріуполі. 3 травня із маріупольського заводу «Азовсталь» до Запоріжжя евакуювали 156 людей.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.