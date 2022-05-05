Росія повідомила про відкриття коридору з «Азовсталі» для цивільних із 5 травня

З оточеного російськими військами заводу «Азовсталь» у Маріуполі відкриється гуманітарний коридор з 08:00 до 18:00 5, 6 та 7 травня для евакуації цивільних, повідомило напередодні Міноборони Росії з посиланням на міжвідомчий штаб із гуманітарного реагування.

У заяві йдеться, що у вказаний час в односторонньому порядку буде припинено бойові дії. Підрозділи відводяться на безпечну відстань та забезпечують виведення мирних громадян у будь-яких обраних ними напрямках.

Україна наразі не давала коментарів з цього приводу.

4 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша з проханням допомогти врятувати людей з «Азовсталі».

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук повідомила, що в рамках маріупольського гуманітарного коридору вчора вдалося евакуювати 344 людини.

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На «Азовсталі» перебувають українські сили оборони (бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці), а також мирні жителі, які не були евакуйовані внаслідок операції під егідою ООН та Червоного Хреста.

Українські бійці в Маріуполі вийшли на зв’язок увечері 4 травня та підтвердили, що російські війська прорвалися на територію заводу.