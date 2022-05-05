З авіацією, артилерією та піхотою триває штурм «Азовсталі» – полк «Азов»

Штурм «Азовсталі» триває, російські війська використовують авіацію, артилерію та піхоту, повідомляє полк «Азов».

«Штурм «Азовсталі» триває! Захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту», – повідомляє полк «Азов» в телеграмі.

4 травня міська влада Маріуполя повідомила про втрату зв’язку із українськими військовими, які захищають «Азовсталь».

Згодом у коментарі Радіо Свобода голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія повідомив, що станом на вечір 4 травня українська влада має зв’язок із захисниками Маріуполя, а військові Росії прорвалися на території підприємства.

Увечері 4 травня «Азов» підтвердив, що на «Азовсталі» в Маріуполі ситуація є вкрай складною, тривають важкі бої, але українські військові продовжують тримати оборону.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав військам РФ заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла», а пропонований «штурм промзони «Азовсталі» нібито наказав скасувати через недоцільність.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи, серед яких полк «Азов», чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.