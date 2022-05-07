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Політика

Людина Путіна на руїнах Маріуполя: символ деградації російської політики

Архівне фото. Під час мітингу в Маріуполі проти агресії Росії, 4 вересня 2014 року
(Рубрика «Точка зору»)

Приїзд першого заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка на руїни окупованого Маріуполя, поза сумнівом, – символічна поїздка. Символічна насамперед тому, що вона демонструє «зміну куратора» окупованих територій. Раніше Донбасом займався інший заступник глави адміністрації президента Росії – Дмитро Козак, путінський «куратор» відносин з Україною та Молдовою.

Президент Росії Володимир Путін (праворуч) і перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко. Москва, 11 грудня 2019 року
Президент Росії Володимир Путін (праворуч) і перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко. Москва, 11 грудня 2019 року

Сергій Кирієнко відповідає виключно за внутрішню політику Росії. Те, що він приїхав до Маріуполя – ясний сигнал всій російській еліті: Володимир Путін збирається анексувати Донбас, жодної «незалежності» довго не буде, а буде «прохання про входження до складу Росії». Це, власне, те, про що говорив на засіданні російської Ради безпеки у зв’язку із визнанням «незалежності» ОРДЛО, голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін – даремно з нього насміхалися.

Перебування Кирієнка на посаді прем'єра запам’яталося одним: дефолтом 1998 року

Але у приїзді Кирієнка є й інший страшний символ, символ деградації російської політики як такої. Адже хто такий Кирієнко? Це «образ» молодого технократа нової епохи. Саме так Кирієнко сприймався, коли його, 35-річного міністра палива та енергетики Росії, Борис Єльцин призначив прем’єр-міністром замість досвідченого Віктора Черномирдіна.

Тодішній президент Росії Борис Єльцин і голова російського уряду Сергій Кирієнко. Москва, 17 серпня 1998 року
Тодішній президент Росії Борис Єльцин і голова російського уряду Сергій Кирієнко. Москва, 17 серпня 1998 року

Недовге перебування Кирієнка на посаді запам’яталося одним: дефолтом 1998 року. Але, як не дивно, економічна криза не похитнула позиції колишнього глави уряду як ліберального політика та прихильника реформ. Кирієнко очолив партію російських лібералів – Союз правих сил, його головними соратниками тоді були Борис Нємцов та Анатолій Чубайс.

За шість років колишній ліберал побудував класичну диктатуру

Після обрання президентом Путіна Кирієнко, втім, повернувся на державну службу, але продовжував сприйматися як ліберальний технократ – особливо після того, як очолив корпорацію «Росатом».

Все змінилося лише у 2016 році, коли Сергій Кирієнко став першим заступником голови президентської адміністрації, а експерти стверджували, що Путін у пошуку нових підходів і тому на посаді куратора внутрішньої політики йому потрібна людина, яка має гарну репутацію в колах реформаторів. Але за шість років колишній ліберал побудував класичну диктатуру.

Кирієнка вважають відповідальним за отруєння Навального «Новачком»

Саме Кирієнка на Заході вважають відповідальним за ухвалення рішення про отруєння опозиціонера Олексія Навального «Новачком». Саме за Кирієнка сталося остаточне «закручування гайок» у політиці. І саме Кирієнко з’явився на руїнах знищеного російськими військами Маріуполя, біля безглуздого пам’ятника «бабці з прапором».

Зруйновані будівлі в Маріуполі внаслідок масштабного вторгнення Росії до України. Скріншот з відео, що було оприлюднене полком «Азов» 24 квітня 2022 року
Зруйновані будівлі в Маріуполі внаслідок масштабного вторгнення Росії до України. Скріншот з відео, що було оприлюднене полком «Азов» 24 квітня 2022 року

Те, що в такій ролі виступає колишній лідер «найліберальнішої» партії Росії, дозволяє поставити питання, чи була в Росії політика взагалі – і чи не контролювалася вона спецслужбами навіть у відносно вегетаріанські єльцинські часи? Чи рівень пристосуванства у представників російської політичної еліти настільки високий, що дозволяє відмовитися від власних поглядів і цінностей в обмін на посади та гроші? Дозволяє людині, з ім’ям якої багато хто в Росії пов’язував ліберальні перетворення, керувати процесом перетворення власної країни на одноосібну диктатуру і фотографуватися в товаристві відвертих бандитів і пройдисвітів із угруповань «ЛДНР»?

Заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко (праворуч) і ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін у Маріуполі
Заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко (праворуч) і ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін у Маріуполі

Справді страшна символіка. Але – багато що у сучасній Росії вона пояснює. У тому числі і те, як стала можливою ця війна.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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