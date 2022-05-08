«Для бійців «Азову» полон – це смерть» – офіцер полку, який захищає «Азовсталь»

Військові полку «Азов» не розглядають можливість здатися в полон російським військам, аби зберегти життя – про це повідомив журналістам 8 травня офіцер розвідки управління полку Ілля Самойленко.

«Ми весь цей час знали, що полк «Азов» не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон, і здатися для нас – це неприйнятно. Ми не можемо дати такий подарунок росіянам. Тому що кожен, хто здався – це політичний тиск на наш бік… Ми вже знаємо, що для бійців полку «Азов» полон – це смерть», – сказав Самойленко.

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Офіцер навів приклад військового із позивним «Ден», який був захоплений російськими військами в полон і згодом убитий, що є порушенням Женевської конвенції.

За словами Самойленка, єдиний можливий вихід для захисників «Азовсталі» – це «стояти і боротися».

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 7 травня повідомила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з «Азовсталь» евакуювали. Вона зауважила, що «цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено».

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На «Азовсталі» залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.