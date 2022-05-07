«Це складно, але ми не зупиняємося» – Зеленський про порятунок військових в Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада працює над тим, аби вивести українських військових з Маріуполя «це складно, але ми не зупиняємося».

«Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося. Щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський зазначив, що завершився перший етап евакуаційної місії з «Азовсталі» – вдалося врятувати понад 300 людей.



«Фактично ми вивели цивільних із «Азовсталі». І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості», – сказав він.

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 7 травня повідомила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з «Азовсталь» евакуювали. Вона зауважила, що «цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено».

На «Азовсталі» перебувають бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці. Також донедавна там перебували мирні жителі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.