З «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей і людей похилого віку – Верещук

Віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з «Азовсталь» евакуювали.

За її словами, «цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено».

6 травня в Офісі президента повідомили про евакуацію близько 500 людей з Маріуполя та «Азовсталі». Згодом Ірина Верещук поінформувала про евакуацію ще 50 людей із «Азовсталі».

На «Азовсталі» перебувають бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці, а також мирні жителі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.