До порятунку військових із «Азовсталі» залучені «впливові посередники» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував евакуацію з заводу «Азовсталь» у Маріуполі у вечірньому зверненні.

«Продовжуємо евакуаційну місію з Маріуполя, а саме з «Азовсталі». За посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста протягом дня наша команда організувала порятунок для більше ніж 40 цивільних людей, жінок і дітей», – розповів він.

Він висловив сподівання, що вивезені цивільні незабаром дістануться безпечної території.

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Зеленський також згадав про роботу над евакуацією військових, які стримують російські війська на заводі:

«Працюємо також над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються ще на «Азовсталі». Залучені впливові посередники, впливові держави».

Президент також вказав на останні ракетні обстріли і закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо зараз, у переддень 9 травня.

«Будь ласка, це ваші життя, життя ваших дітей. А також (прошу – ред.) чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах. Обов’язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових», – нагадав президент.

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Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій Ірина Верещук повідомила про евакуацію 50 людей із «Азовсталі».

На «Азовсталі» перебувають бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці, а також мирні жителі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.