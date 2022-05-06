Російські війська обстріляли Одещину, в області триватиме комендантська година 9 травня – ОВА

Російські війська випустили дві ракети по Одеському району, повідомив 6 травня голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«На щастя, постраждалих немає. Щодо різної інформації, яка сьогодні шириться в інтернеті – прошу довіряти лише офіційним повідомленнях відповідних військових командувань», – повідомив він.

Голова ОВА не навів деталей щодо пошкоджень внаслідок ударів.

Марченко також анонсував, що в області, як і в деяких інших регіонах, діятиме комендантська година 9 травня, в День перемоги над нацизмом.

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«Щодо комендантської години 9 травня – вона діятиме по всі території Одеської області і триватиме з 22 години 8 травня до 5 години ранку 10 травня. Прошу мешканців Одещини з розумінням поставитися до цієї вимоги», – сказав голова області.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що 8 і 9 травня у столиці не будуть змінювати чи запроваджувати додаткові обмеження. Натомість комендантська година 9 травня триватиме в Запоріжжі. А мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав містян перебувати вдома або за можливості виїхати з міста на 7, 8 і 9 травня з міркувань безпеки.

В українському Міноборони вважають, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.