9 травня: чи проведе Росія парад у Маріуполі? Україна очікує загострення. Азовсталь: евакуація

Чого очікувати від Росії на 9 травня?

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи можливість проведення урочистих заходів 9 травня у заблокованому Маріуполі, заявив, що російські військові у місті, «напевно, будуть», але про офіційну делегацію від РФ йому «невідомо».

Тим часом за повідомленням радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, до Маріуполя вже прибули заступник адміністрації президента Росії Сергій Кириєнко та секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак. А в місті окупанти встановили пам’ятник бабусі, яка з більшовицьким прапором зустрічала російських окупантів на Харківщині.

В Міноборони повідомляють, що на російське свято «Дня перемоги» можливе загострення бойових дій. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав містян покинути місто на дні, на які традиційно припадають травневі свята. За його інформацією, на 9 травня можливі ракетні удари.

Воєнні злочини РФ на «Азовсталі»

У Маріуполі на території заводу «Азовсталь» російські війська з ПТРК атакували евакуаційне авто – одна людина загинула, ще 6 поранені, повідомляє полк «Азов» у телеграмі. У полку «Азов» наголошують, що війська РФ продовжують порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення.

Раніше в ОП повідомили, що вчора близько 500 жителів Маріуполя вдалося вивести в ході чергового етапу евакуації з участю ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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