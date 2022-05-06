Путін надішле Заходу попередження про «судний день» 9 травня – Reuters

Президент Росії Володимир Путін надішле Заходу попередження про «судний день» під час військового параду 9 травня, повідомляє агенція Reuters.

Агенція, посилаючись на Міноборони РФ, повідомляє, що в параді візьме участь повітряний пункт управління Іл-80 – літак, призначений для перевезення найвищого керівництва РФ у разі ядерної війни.

ІЛ-80 – «літак судного дня» – пролетить вперше з 2010 року.

У Мінборони Росії повідомили, що у російському параді до 77-ї річниці перемоги у Другій світовій війні візьмуть участь 11 тисяч військовослужбовців, 131 одиниця озброєння, військової та спеціальної техніки, а також 77 літаків та вертольотів. Парад проведуть без іноземних гостей.

Москва заявляє, що ядерний удар з боку РФ можливий «лише як відповідь і лише в рамках оборони».

В українському Міноборони вважають, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.