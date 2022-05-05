У Держдумі РФ заявляють, що Росія може застосувати ядерну зброю «лише в рамках оборони»

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявляє, що ядерний удар з боку РФ можливий «лише як відповідь і лише в рамках оборони».

«У нас це лише відповідь, це тільки в рамках оборони, якщо завдадуть – ми дамо відповідь», – сказав він в ефірі ефірі радіо «Комсомольська правда», повідомляє агенція «Интерфакс».

При цьому Володін заявляє, що від США «можна очікувати» застосування ядерної зброї.

15 квітня в Міноборони України заявили, що Україна та її іноземні партнери не бачать ознак того, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю.

Водночас директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс вважає, що до загрози застосування Росією ядерної зброї не можна ставитися легковажно, «з огляду на можливий відчай президента Путіна».

Наприкінці квітня президент Росії Володимир Путін пригрозив, що якщо хтось втрутиться в ситуацію в Україні і створить для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то Москва завдасть «блискавичних ударів». Він не уточнив, що мається на увазі під неприйнятними загрозами стратегічного характеру.

Росія має великий арсенал тактичної ядерної зброї та ядерної зброї малої потужності, розрахованої для застосування на полі бою. За оцінками експертів, у ньому близько 2000 одиниць.