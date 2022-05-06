У РНБО попереджають про підвищений ризик масованих обстрілів 8-9 травня

У РНБО закликають напередодні та під час 8-9 травня «особливо уважно» ставитися до сигналів повітряної тривоги. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України



«Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні», – йдеться у повідомленні.

Тому РНБО закликає «особливо уважно» реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години.

Раніше у Міноборони повідомляли, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня. У міністерстві зауважили, Росія, яка прагне досягти певних результатів до 9 травня, на сьогодні їх не досягла, і «вона ці перемоги може придумати і показати по телебаченню».

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав місцевих жителів перебувати вдома або за можливості виїхати з міста на три дні: 7, 8 і 9 травня з міркувань безпеки. А в Запоріжжі на 9 травня запроваджують тривалу комендантську годину.