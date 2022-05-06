Голова Полтавської ОВА розповів про заходи безпеки на 8 і 9 травня

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що у Полтаві із 7 по 9 травня змінять час комендантської години та посилять заходи безпеки.

«7, 8 та 9 травня комендантська година триватиме з 21:00 до 07:00. У ці дні не плануємо офіційних заходів, але доступ до пам’ятників та меморіалів Другій світовій війні не закриваємо. Вшанувати пам’ять полеглих у Другій світовій війні може кожен, але поза комендантською годиною та за відсутності повітряних тривог», – зазначив він.

Водночас мер Києва Віталій Кличко оголосив, що 8 і 9 травня у столиці не будуть змінювати чи запроваджувати додаткові обмеження. Натомість комендантська година 9 травня триватиме в Запоріжжі. А мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав містян перебувати вдома або за можливості виїхати з міста на 7, 8 і 9 травня з міркувань безпеки.

В українському Міноборони вважають, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.