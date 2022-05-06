Пєсков розповів про плани Росії щодо святкування 9 травня у Маріуполі

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи можливість проведення святкових заходів 9 травня у заблокованому російською армією Маріуполі, заявив, що росіяни у місті, «напевно, будуть», але про офіційну делегацію від РФ йому «невідомо»

Російські ЗМІ, цитуючи Пєскова, зазначають, що за його словами, організація святкових заходів у Маріуполі цього року «неможлива зі зрозумілих причин».

«Настане час і там буде велике святкування», – стверджує він.

Пєсков також повідомив, що він не в курсі, чи збирається Міноборони Росії провести парад 9 травня у Маріуполі.

«Я не можу сказати, чи є якісь плани з боку військових», – сказав Пєсков.

Водночас в українському Міноборони вважають, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.

Раніше про те, що в Росії 9 травня можуть оголосити загальну мобілізацію, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов із посиланням на дані військової розвідки.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.