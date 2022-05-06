На «Азовсталі» російські війська атакували евакуаційне авто, є жертви – полк «Азов»

У Маріуполі на території заводу «Азовсталь» російські війська з ПТРК атакували евакуаційне авто – один боєць загинув, ще 6 поранені, повідомляє полк «Азов» у телеграмі.



«Під час режиму припинення вогню, на території заводу «Азовсталь» росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу. В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені», – йдеться у повідомленні.



У полку «Азов» наголошують, що війська РФ продовжують порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення.

Як повідомляла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, сьогодні на 12:00 запланована евакуація з Маріуполя. Водночас в Генштабі ЗСУ вранці повідомляли, що російські війська продовжують блокувати оборонців «Азовсталі», а в окремих районах, за підтримки авіації, вони поновили штурмові дії.

В ООН 5 травня без подробиць повідомили, що триває третя операція з евакуації цивільного населення з Маріуполя і металургійного заводу «Азовсталь». За даними організації, майже 500 цивільних жителів, які перебувають у пастці в Маріуполі та його околицях, були евакуйовані під час двох нещодавніх операцій за сприяння ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Читайте також:«Емоційно ми помирали кілька разів»: свідчення маріупольців, які ховалися на «Азовсталі»

На «Азовсталі» перебувають українські сили оборони (бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці), а також мирні жителі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.