Верещук анонсувала на завтра евакуацію з Маріуполя

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук анонсувала на завтра, 6 травня, евакуацію з Маріуполя.

«Завтра, 06 травня, буде евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Збираємося біля ТРЦ «Порт Сіті» о 12.00», – написала вона у телеграмі.

4 травня в рамках маріупольського гуманітарного коридору вдалося евакуювати 344 людини – це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки.

1 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про початок евакуації цивільних із «Азовсталі» в Маріуполі.

В ООН 5 травня без подробиць повідомили, що триває третя операція з евакуації цивільного населення з Маріуполя і металургійного заводу «Азовсталь». За даними організації, майже 500 цивільних жителів, які перебувають у пастці в Маріуполі та його околицях, були евакуйовані під час двох нещодавніх операцій за сприяння ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Читайте також:«Емоційно ми помирали кілька разів»: свідчення маріупольців, які ховалися на «Азовсталі»

На «Азовсталі» перебувають українські сили оборони (бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці), а також мирні жителі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.