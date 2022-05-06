У Маріуполі війська РФ поновили штурм «Азовсталі» за підтримки авіації – Генштаб ЗСУ

У Маріуполі Донецької області триває блокування російськими військами оборонців «Азовсталі», повідомив вранці Генеральний штаб Збройних сил України.

«В окремих районах, за підтримки авіації, поновлено штурмові дії (військами РФ – ред.) з метою взяття під контроль території заводу», – йдеться у зведенні.

За повідомленням українських військових, армія РФ не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні і продовжує вести активні бойові дії.

Про те, що триває штурм «Азовсталі», а російські війська використовують авіацію, артилерію та піхоту, повідомляв напередодні полк «Азов».

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав військам РФ заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла», а пропонований «штурм промзони «Азовсталі» нібито наказав скасувати через недоцільність.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи, серед яких полк «Азов», чинять опір у приазовському місті понад два місяці.