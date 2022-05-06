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Близько 500 цивільних вдалося вивезти із Маріуполя та «Азовсталі» – ОПУ

У ці хвилини триває наступний етап порятунку людей з «Азовсталі», кажуть в ОПУ. На фото: металургійний комбінат «Азовсталь», 5 травня 2022 року

Близько 500 жителів Маріуполя вдалося вивести в ході чергового етапу евакуації з участю ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак вранці у п’ятницю.

«Ми провели черговий етап складної операції з евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Можу сказати, що нам вдалося вивезти близько 500 цивільних. Україна продовжить робити все, щоб урятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН», – написав Єрмак у Telegram.

У ці хвилини триває наступний етап порятунку людей з «Азовсталі», про результати інформація буде згодом, додав Єрмак.

Металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі, де тримають оборону українські бійці і по якому російські військові завдають постійних авіаційних та артилерійських ударів. 5 травня 2022 року
Металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі, де тримають оборону українські бійці і по якому російські військові завдають постійних авіаційних та артилерійських ударів. 5 травня 2022 року

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш у виступі в Раді безпеки ООН також підтвердив евакуацію майже 500 людей із заводу «Азовсталь», Маріуполя та прилеглих районів.

«Сподіваюся, що подальша координація з Москвою та Києвом призведе до нових гуманітарних пауз, щоб гарантувати безпечний прохід цивільним», – написав він у твітері.

Сьогодні опівдні, як повідомила напередодні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, має відбутися евакуація з Маріуполя.

На «Азовсталі» перебувають українські сили оборони (бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці), а також мирні жителі.

Металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі, де тримають оборону українські бійці і по якому російські військові завдають постійних авіаційних та артилерійських ударів. 5 травня 2022 року
Металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі, де тримають оборону українські бійці і по якому російські військові завдають постійних авіаційних та артилерійських ударів. 5 травня 2022 року

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті понад два місяці.

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