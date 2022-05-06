З «Азовсталі» протягом дня евакуювали 50 цивільних – Верещук

За день 6 травня з заводу «Азовсталь» у Маріуполі евакуювали 50 мирних жителів, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук увечері в п’ятницю.

При цьому евакуаційна колона планувала забрати цивільних, які зібралися біля торговельно-розважального центру «Порт Сіті», але не встигла.

«Цілий день колона була вимушена стояти біля «Азовсталі». Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з «Азовсталі» 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію», – анонсувала Верещук.

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За її словами, планується, що завтра автобуси чекатимуть біля «Порт-Сіті» о 17-й годині, щоб відвезти людей до Безімонного.

«Там люди з Порт Сіті приєднаються до нашої колони з «Азовсталі», яка наступного дня вирушить до Запоріжжя. Щиро прошу вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуаційних автобусів. Завтра в нас все має вийти», – додала міністерка.

Раніше вдень 6 травня полк «Азов» повідомив, що на території заводу «Азовсталь» російські війська з ПТРК атакували евакуаційне авто. Один боєць загинув, ще шестеро були поранені.

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В ООН 5 травня без подробиць повідомили, що триває третя операція з евакуації цивільного населення з Маріуполя і металургійного заводу «Азовсталь». За даними організації, майже 500 цивільних жителів, які перебувають у пастці в Маріуполі та його околицях, були евакуйовані під час двох нещодавніх операцій за сприяння ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

На «Азовсталі» перебувають українські сили оборони (бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці), а також мирні жителі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.