Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

«Навіть до звірів так не ставляться» – Зеленський про дії Росії у Маріуполі

«Це – навмисна блокада. У людей немає їжі, немає води… Навіть до звірів так не ставляться, як вони ставляться до людей. Жорстокість вражає!»

Росія ставиться до жителів Маріуполя гірше, ніж до звірів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу перед Чаттем Гаусом – Королівським Інститутом міжнародних відносин у Лондоні.

«Це – навмисна блокада. У людей немає їжі, немає води… Люди п’ють воду з калюж. Вони (російські війська – ред.) ставляться до людей, як до звірів. Навіть до звірів так не ставляться, як вони ставляться до людей. Жорстокість вражає!», – сказав Зеленський та наголосив, що таку ненависть до українців пропагують російські ЗМІ.

За словами президента України,Росія хотіла б провести 9 травня (який відзначається в Росії як День перемоги) у Маріуполі військовий парад.

У Маріуполі, який був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, – гуманітарна катастрофа. Люди позбавленні доступу до води, їжі, їхнє житло знищується. Крім того, були складнощі з евакуацією з міста, проте останнім часом вдалося вивезти кілька сотень людей з Маріуполя.

Українська влада також повідомляє, що Росія вивозить українських громадян у свої регіони і на територію окупованого Донбасу.

Жителька Маріуполя: «Ми не хочемо на Ростов»
Embed
Жителька Маріуполя: «Ми не хочемо на Ростов»

No media source currently available

0:00 0:05:25 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад два місяці.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG