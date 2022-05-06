«Навіть до звірів так не ставляться» – Зеленський про дії Росії у Маріуполі

Росія ставиться до жителів Маріуполя гірше, ніж до звірів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу перед Чаттем Гаусом – Королівським Інститутом міжнародних відносин у Лондоні.

«Це – навмисна блокада. У людей немає їжі, немає води… Люди п’ють воду з калюж. Вони (російські війська – ред.) ставляться до людей, як до звірів. Навіть до звірів так не ставляться, як вони ставляться до людей. Жорстокість вражає!», – сказав Зеленський та наголосив, що таку ненависть до українців пропагують російські ЗМІ.

За словами президента України,Росія хотіла б провести 9 травня (який відзначається в Росії як День перемоги) у Маріуполі військовий парад.

У Маріуполі, який був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, – гуманітарна катастрофа. Люди позбавленні доступу до води, їжі, їхнє житло знищується. Крім того, були складнощі з евакуацією з міста, проте останнім часом вдалося вивезти кілька сотень людей з Маріуполя.

Українська влада також повідомляє, що Росія вивозить українських громадян у свої регіони і на територію окупованого Донбасу.

Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад два місяці.