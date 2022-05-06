Зв’язку із рідними немає, інформацію дізнаємось з новин – дружина «азовця»

Рідні захисників Маріуполя не мають із ними зв'язку та дізнаються усю інформацію з новин. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила дружина одного із бійців полку «Азов» Ярослава Іванцова.

«Тобто, якщо і є такий зв'язок, то його зробили для того, щоб командний склад міг спілкуватися з владою та іншими джерелами, щоб повідомляти нам якісь новини. Саме з моїм чоловіком, із чоловіком доньки зв'язку наразі немає», – пояснила вона.

За словами жінки, захисникам Маріуполя наразі «дуже складно». Насамперед через те, що у них немає можливостей надавати медичну допомогу пораненим бійцям.

«Там понад 500 поранених хлопців, які потребують термінової допомоги. Вони помирають від того, що не надається ця допомога, бо немає ліків, немає перев'язочник матеріалів, немає знеболювальних», – розповіла дружина одного із бійців полку «Азов».

Вона наголосила, що рідні захисників Маріуполя вимагають від української влади та світової спільноти допомогти врятувати українських військових за процедурою extraction.

Удень 6 травня на території заводу «Азовсталь» російські війська з ПТРК атакували евакуаційне авто, внаслідок чого один український боєць загинув і ще 6 поранені.



У полку «Азов» наголошують, що війська РФ продовжують порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення.

У Генштабі ЗСУ вранці повідомляли, що російські війська продовжують блокувати оборонців «Азовсталі», а в окремих районах, за підтримки авіації, вони поновили штурмові дії.

Раніше у полку «Азов» закликали світову спільноту забезпечити виведення з приміщень «Азовсталі» поранених військових та цивільних. Російська сторона на це не погоджувалась. Проте останнім часом вдалося вивезти кілька сотень цивільних людей з Маріуполя.