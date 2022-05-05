Бомбосховища «Азовсталі» почали відновлювати ще з 2014 року – керівництво

Бомбосховища на території «Азовсталі» почали відновлювати ще з 2014 року, заявив в ефірі Радіо Свобода директор з персоналу меткомбінату Іван Голтвенко.

«Гендиректор ухвалив рішення відновити усі бомбосховища на території комбінату, забезпечити їх сухпайками, водою та усім необхідним. І протягом усього періоду з 2014 року ми відновлювали це, щоб у будь-який момент їх можна було використовувати. Після 24 лютого (2022 року – ред.) було ухвалене рішення відкрити прохідні, щоб усі мешканці міста могли прийти й бомбосховища, скористатися ними», – розповів він.

За словами Голтвенка, укриття на території «Азовсталі» є достатньо міцними і надійними, і будувалися свого часу ще за нормами та стандартами Радянського Союзу, у часи Холодної війни.

Загалом територія комбінату, як додав він, становить 11,5 квадратних кілометрів.

4 травня міська влада Маріуполя повідомила про втрату зв’язку із українськими військовими, які захищають «Азовсталь».

Згодом у коментарі Радіо Свобода голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія повідомив, що станом на вечір 4 травня українська влада має зв’язок із захисниками Маріуполя, а військові Росії прорвалися на території підприємства.

Увечері 4 травня «Азов» підтвердив, що на «Азовсталі» в Маріуполі ситуація є вкрай складною, тривають важкі бої, але українські військові продовжують тримати оборону.

5 травня заступник командира полку «Азов», капітан Святослав Паламар закликав президента України Вололимира Зеленського допомогти з негайною евакуацією поранених військових, які перебувають в укриттях заводу «Азовсталь».