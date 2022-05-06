«Врятуйте захисників і мешканців Маріуполя» ‒ закликали у Львові

Кілька десятків людей, серед яких були рідні та друзі військових полку «Азову» і цивільних українців, прийшли під стіни Львівської військової адміністрації 6 травня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Оскільки масові акції у час оголошення воєнного стану заборонені, то учасники заходу скерували групу осіб, яка поспілкувалася з представником військової адміністрації.

У коментарі Радіо Свобода учасники акції говорили про те, що бійці «Азову» і мирні маріупольці 71 день перебувають в оточенні російських окупантів. Тому просто львів’яни, а також рідні і друзі тих, хто лишається в оточенні, вийшли на вулицю, щоб ще раз привернути увагу світу до проблеми, закликати врятувати людей.

«Ми хочемо, щоб звільнили хлопців. Ми переживаємо. Хочемо всіх світових лідерів закликати звернути увагу і на українських військових, щоб забрати полонених, щоб поховати тих, хто помер, евакуювати всіх. Прийшли мирно просто, щоб нас почули», ‒ каже Анна Чопик з Трускавця.

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Дарина з Краматорська, яка народилась у Маріуполі, закликає евакуювати не лише цивільних і поранених військових, але й решту бійців:

«Вони також чиїсь сини, батьки. Мій чоловік військовий, і «Азов» – це біль, який ніколи не загоїться».

«Просимо забрати з «Азовсталі» мирних і військових людей. Болить, що вони в оточенні, ніхто не може допомогти. Дуже важка ситуація», ‒ зазначила Катерина.

В ООН 5 травня без подробиць повідомили, що триває третя операція з евакуації цивільного населення з Маріуполя і металургійного заводу «Азовсталь». За даними організації, майже 500 цивільних жителів, які перебувають у пастці в Маріуполі та його околицях, були евакуйовані під час двох нещодавніх операцій за сприяння ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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На «Азовсталі» перебувають бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці, а також мирні жителі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.