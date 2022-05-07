«Ціна останньої евакуації з «Азовсталі» – загинули троє військових, ще 6 поранені – захисники Маріуполя

Під час останньої евакуації цивільних з «Азовсталі» загинули троє військових, ще шестеро поранених, повідомив командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина»).



«Білі прапори для евакуації цивільних використовуються вже четвертий раз, під час кожної евакуації людей. Ціна останньої евакуації – троє вбитих і шестеро поранених військових», – написав він у фейсбуці.

Сергій Волинський наголосив, що маріупольський гарнізон зробив все можливе для порятунку мирного населення і просить усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових.



«Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми – військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет! Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми – не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть – все справжнє», – зазначив він.

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 7 травня повідомила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з «Азовсталь» евакуювали. Вона зауважила, що «цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено».

6 травня полк «Азов» повідомив, що на території заводу «Азовсталь» російські війська з ПТРК атакували евакуаційне авто, яке прямувало до цивільних, аби евакуювати їх з території заводу. Один боєць загинув, ще шестеро були поранені.

На «Азовсталі» перебувають бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці, також донедавна перебували мирні жителі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.