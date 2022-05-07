У Запоріжжі вийшли на підтримку бійців, що перебувають на «Азовсталі» (фото)

У центрі Запоріжжя 7 травня зібралися рідні та друзі військових полку «Азов», запорізькі волонтери та активісти і записали звернення до міжнародних інституцій та лідерів іноземних держав з проханням вивести українських військових з території заводу «Азовсталь», застосувавши процедуру екстракції.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на захід принесли українські прапори і стяги полку «Азов», а також плакати українською та англійською мовою. Долучилися не лише місцеві родини бійців, а й рідні військовослужбовців з інших міст, які приїхали до Запоріжжя 3 травня, коли в місті зустрічали евакуйованих цивільних з «Азовсталі».

«Одна з держав третіх країн бере на себе зобов’язання забрати військовий контингент, який наразі знаходиться в «Азовсталі» з умовою, що даний військовий контингент вже в цій війні не буде брати участь. Наскільки я знаю, такі випадки вже були в принципі. Якби такі країни, як Туреччина, наприклад, Великобританія, Німеччина, США, Франція взяли на себе зобов’язання і виставили, наприклад, корабельний шлях. Вони мають повне право, згідно з міжнародним правом морським, зайти у води Азовського моря і тим самим зробити корабельний шлях, і вивести одним з кораблів і цивільних, і військовий контингент з «Азовсталі», і тим самим зберегти життя всім», – розповіла одна з організаторок акції, сестра бійця «Азов» з позивним «Тавр» Сандра, яка приїхала до Запоріжжя з Києва.

Учасниця акції додає: «Мій брат – кримчанин. І він, і я з Криму. Для нас війна почалася ще в 14-му році. Він з 14-го року в «Азові». Час від часу, коли є можливість, вони виходять на зв’язок. Там дуже поганий зв’язок, тому коли можуть тоді пишуть, хоча б смс. Для нас це, м’яко кажучи, як бальзам на серці. У декого місяцями не виходять на зв’язок. Для мене, коли брат не виходить 2-3 дні – це для мене вже страх, бо ти не знаєш що там і як. Кожен день їх 24 на 7 бомблять. Кожну хвилину там йде штурм «Азовсталі». Ми готові стати живим щитом, аби їх звідти вивести тому, що вони більш наж 70 днів у повному оточенні без належного медичного забезпечення, належного харчування, питної нормальної води, без сну. Вони не відпочивають – максимум 2 години можуть поспати».

Учасники акції просять не лише вивести з «Азовсталі» українських військових, у першу чергу, поранених, а й дозволити забрати тіла загиблих бійців.

«У мене син «азовець» з 14-го року. Він загинув 23 березня. І він досі знаходиться під завалами. Його навіть побратими не змогли дістати тому, що був бій. Він загинув у бою – у нього було поранення у шию. А потім вибух, і завали. Ми хочемо, щоб наших хлопців зараз, які хоча б залишились живі, поранених змогли вивести. Він 8 років служив у полку. З першого дня», – розповідає мати загиблого бійця «Азову» з Запоріжжя Наталя.

На «Азовсталі» перебувають бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці, а також мирні жителі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті понад другий місяць.