Здавав дані про «Азовсталь», коригував вогонь по обʼєкту «Укроборонпрому»: СБУ про викриття помічників окупантів

Служба безпеки України повідомила підозри у держзраді начальнику зміни заводу «Азовсталь», який «здав» російській армії схему підземних тунелів, де дислокуються українські захисники Маріуполя, та депутату райради на Сумщині, який під час окупації Тростянця закликав місцевих жителів переходити на бік армії РФ, а сам підтримував її харчами і орієнтував на місцевості.

СБУ також затримала коригувальника вогню, через дії якого російська армія обстріляла «Миколаївський бронетанковий завод», що входить до складу державного концерну «Укрборонпром».

На Херсонщині українська спецслужба виманила на підконтрольну українській владі територію керівника одного з найбільших комунальних підприємств регіону, який надавав військам РФ інформацію про ЗСУ та українських правоохоронців, а також намагався взяти під контроль прибуткові місцеві компанії та залякував підприємців.

Окрім того, Служба безпеки України стверджує про зрив спроби ФСБ Росії зібрати дані про боєготовність Івано-Франківщини.

«Для цього російська спецслужба вийшла на місцевого перевізника, який з 2012 року регулярно возив трудових мігрантів до Росії. Раніше ФСБ намагалася завербувати його, і повторно вийшла на контакт після 24 лютого. Чоловік повідомив про це СБУ і, таким чином, звільнив себе від кримінальної відповідальності», – зазначають у Службі безпеки.

5 травня контррозвідка Служби безпеки України повідомила про затримання одного з лідерів партії Віктора Медведчука «Український вибір», який у координації з російськими спецслужбами готував повалення конституційного ладу в Україні, повідомила пресслужба СБУ.