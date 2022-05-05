«Планував повалення конституційного ладу»: контррозвідка затримала соратника Медведчука

Контррозвідка Служби безпеки України затримала одного з лідерів партії Віктора Медведчука «Український вибір», який у координації з російськими спецслужбами готував повалення конституційного ладу в Україні, повідомила пресслужба СБУ.

«Зловмисник розробив концепцію «народного самодержавства», яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи і зміну держкордону. Ці ідеї просували через розгалужену мережу підконтрольних громадських організацій. Встановлено також, що у 2014 році зловмисник звертався до адміністрації президента РФ щодо особистого прийому: щоб «доповісти» про підготовку заходів підривної діяльності в Україні», – повідомляють в СБУ.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука. Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

18 квітня Служба безпеки України оприлюднила відеозвернення, на якому затриманий в Україні, підозрюваний у державній зраді політик Віктор Медведчук просить обміняти його на захисників і жителів оточеного російськими військами Маріуполя.

Спочатку Росія не поспішала коментувати затримання Медведчука. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що повідомлення про цю подію потребує додаткової перевірки.

Однак 13 квітня він пояснив, що «Медведчук не є громадянином Росії, не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції». Проте, за словами Пєскова, Росія «безперечно слідкуватиме за долею Медведчука» та «закликає до цього європейських політиків».

28 квітня антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах з Росією Михайло Подоляк в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що наразі неможливо обміняти затриманого народного депутата та кума президента Росії Віктора Медведчук на мешканців і захисників Маріуполя.