СБУ: від початку вторгнення РФ провели 9 обмінів полоненими

Від початку повномасштабного вторгнення Росії були проведені дев’ять обмінів полоненими, у результаті яких до України повернули 324 громадян, повідомила Служба безпеки України.

«Усе це – у рамках взаємодії та системної і кропіткої роботи Об’єднаного центру з пошуку і звільнення полонених, який функціонує під патронатом Верховного головнокомандувача Збройних сил України – президента Володимира Зеленського. Ця робота потребує обробки і верифікації великих обсягів інформації, тому нагадаємо – у Службі функціонує відповідна гаряча лінія: +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01. А також електронна скринька: united.centre.ssu@gmail.com», – заявили в СБУ.

У Службі безпеки закликали повідомляти в разі наявності інформації про факт незаконного позбавлення волі українців або потрапляння їх у полон.

У середині квітня Ірина Верещук казала, що Росія захопила в полон близько 1 700 військових та мирних жителів.