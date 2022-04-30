Верещук повідомила про новий обмін полоненими – 7 військових та 7 цивільних

Віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого вдалося звільнити 14 українців.

«Сьогодні обміняли полонених. Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності», – написала Верещук у Telegram.

Скільки натомість було повернуто російських військових, вона не уточнила.

Останній обмін полоненими відбувся днями – 28 квітня, тоді українській стороні вдалося визволити 45 українців.

У середині квітня Ірина Верещук казала, що Росія захопила в полон близько 1 700 військових та мирних жителів.