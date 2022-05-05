СБУ затримала поліцейського під Харковом за передачу Росії розвідувальних даних

Служба безпеки України затримала чинного співробітника Національної поліції Харківської області, який передавав розвідувальні дані російським військам, повідомляє відомство 5 травня.

За даними слідства, майора поліції, який працював у підрозділі візуального спостереження, залучили до збору розвідданих 24 лютого, в день початку повномасштабного вторгнення.

«Через його родича, пенсіонера «ОМОН» з Бєлгорода, співробітники ФСБ відпрацювали йому завдання фіксувати на фото військові та цивільні об’єкти у Харкові, а також переміщення підрозділів Збройних Сил України територією Харківської області», – заявляє пресслужба СБУ.

Протягом цього часу, додають у Службі, чоловік встиг зробити та надіслати до Росії через Telegram фотографії будівель Управління СБУ в Харківській області, Головного Управління Національної поліції в області, одного з торговельно-розважальних центрів у центрі Харкова, станції технічного обслуговування, де ремонтувалася автомобільна техніка військових, а також фото військової техніки на території Харкова і області.

«Територією області зловмисник переміщувався на службовому автомобілі зі спецталоном, що дозволяло йому уникати огляду на блокпостах. Поліцейського затримали співробітники СБУ на одному з блокпостів біля Харкова. Під час огляду його автомобіля виявлені три предмети, схожі на гранати РГО та Ф-1, а також запали до гранат», – додають у Службі безпеки.

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Зараз правоохоронці вирішують питання кваліфікації дій затриманого, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Офіс генерального прокурора повідомив, що директорці коледжу в окупованому Мелітополі повідомили про підозру в колабораціонізмі.