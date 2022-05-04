Бойко пояснив, чому серед депутатів ОПЗЖ опинилися підозрювані в держзраді і коригуванні вогню

Голова депутатської фракції «Платформа за життя та мир» (сформованої із частини ексчленів фракції ОПЗЖ) Юрій Бойко у коментарі Радіо Свобода заявив, що наявність серед депутатів ОПЗЖ усіх рівнів підозрюваних у державній зраді, колабораціонізмі і коригуванні вогню зумовлена тим, що «на війні завжди будуть як герої, так і покидьки».

При цьому він вважає перебільшеною інформацію про те, що саме члени ОПЗЖ найчастіше зраджують інтереси України під час війни.

«На жаль, ЗМІ зосереджують свою увагу саме на негативі. Якщо поглянути на мапу України, у порівнянні з іншими українськими партіями, мінімальна чисельність представників нашої політичної сили обрали для себе інший (російський – ред.) бік: як з числа народних депутатів, так і з числа членів місцевих рад», – наголосив він та додав, що на сьогодні усі такі люди виключені із лав партії.

За словами Бойка, «більшість депутатів ОПЗЖ лишился вірними своїй державі», а частина із них, як стверджує він, вступила до тероборони чи займається вирішенням гуманітарних питань.

«Були непоодинокі випадки захоплення наших місцевих депутатів та очільників російськими військовими саме за їх принципову проукраїнську позицію. Ми неодноразово зверталися до керівництва України з проханням допомогти у визволенні наших однопартійців з полону», – наголосив Бойко.

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України ціла низка депутатів ОПЗЖ усіх рівнів підозрюється у держзраді, колабораціонізмі, намірі захопити держвладу чи коригуванні вогню для ворога.

Зокрема:

16 березня офіс депутату селищної ради на Харківщині від ОПЗЖ повідомили про підозру за фактом підготовки ним дій, спрямованих на захоплення державної влади;

5 квітня міська рада Маріуполя заявила, що отримала переконливі свідчення про те, що п’ятеро її депутатів від ОПЗЖ (Костянтин Іващенко, Дмитро Хаджинов, Євген Хармишев, Наталія Сотнікова та Олена Карпенко) були інформаторами та коригувальниками вогню для російської армії;

9 квітня в депутату міськради Маріуполя від ОПЗЖ Костянтину Іващенку, якого окупанти призначили «головою адміністрації міста Маріуполь», заочно повідомили про підозру в державній зраді;

14 квітня ДБР затримало лідера фракції ОПЗЖ в Маріупольській міськраді Володимира Клименка за підозрою в сприянні Росії;

колишнього народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву офіційно підозрюють у публічних закликах до насильницької зміни влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді та пропаганді війни. 20 квітня суд дав дозвіл на спеціальне розслідування щодо нього.

Окрім того, 8 квітня Державне бюро розслідувань повідомило, що проводить досудове розслідування проросійської діяльності помічників народних депутатів ОПЗЖ, яка має ознаки колабораціонізму. Один із них є особистим юристом і довіреною особою Віктора Медведчука.

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема, ОПЗЖ.

3 травня Рада законодавчо заборонила діяльність проросійських партій в Україні. Документ підтримали 330 народних депутатів. Серед них – 17 колишніх членів фракції ОПЗЖ.