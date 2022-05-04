Бойко пояснив, чому підтримав заборону проросійських партій в Україні

Голова депутатської фракції «Платформа за життя та мир» (сформованої із частини ексчленів фракції ОПЗЖ) Юрій Бойко у коментарі Радіо Свобода пояснив, чому він підтримав заборону діяльності проросійських партій в Україні.

«Не може бути в Україні партій «про-»: пророросійських, проамериканських або проафриканських. Наша політична сила завжди виступала за мирну кооперацію з усіма нашими сусідами та партнерами. Але саме за мирне та рівноправне, партнерське, а не примусово військове», – стверджує він.

При цьому Бойко додає, що хоч і «розуміє історичний контекст прийняття цього закону», але вважає, що «полювання на відьом» сьогодні не є пріоритетним питанням у роботі Верховної Ради.

Законопроєкт про заборону проросійських партій депутати ухвалили у першому читанні під час закритого пленарного засідання 1 квітня.

В цілому Верховна Рада проголосувала за нього 3 травня. Документ підтримали 330 народних депутатів. Серед них – 17 колишніх членів фракції ОПЗЖ:

12, які наразі входять до депутатської групи «Платформа за життя та за мир» (зокрема, Юрій Бойко);

5, які нині є позафракційними.

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема, ОПЗЖ.

27 квітня рух «Чесно» з посиланням на слова співголови депутатської групи «Партія «За майбутнє» Тараса Батенка повідомив про те, що народні депутати України звернулися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та голови регламентного Комітету парламенту Сергія Кальченка щодо неприпустимості участі представників колишньої фракції ОПЗЖ у пленарних засіданнях Верховної Ради та всіх робочих органах українського парламенту.

Однак у коментарі Радіо Свобода віцеспікер Олександр Корнієнко пояснив, що ексчлени ОПЗЖ, навряд чи можуть бути усунуті від роботи у парламенті, оскільки «регламентом не передбачені подібні дії з боку голови Верховної Ради».

Сам Юрій Бойко у коментарі Радіо Свобода назвав ініціативу колег по парламенту такою, що суперечить Конституції України.