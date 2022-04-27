У Раді пояснили, чи можуть усунути від роботи депутатів, які були в ОПЗЖ

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко у коментарі Радіо Свобода пояснив, чи може Верховна Рада усунути від роботи депутатів, що раніше входили до фракції «Опозиційна платформа – За життя», як того зараз хочуть представники деяких інших депутатських груп у парламенті.

«Зараз є кілька ініціатив, спрямованих на те, щоб представники колишньої ОПЗЖ так чи інакше понесли політичну відповідальність. Але це – політичні кроки і в юридичній площині вони не напрацьовані. Регламентом не передбачені подібні дії з боку голови Верховної Ради. Тому про перспективу розгляду цього питання наразі сказати важко», – зазначив Корнієнко у коментарі Радіо Свобода.

Він також додав, що станом на вечір 27 квітня ще ніде не бачив письмових звернень депутатів про те, щоб усунути від роботи у Раді депутатів, які раніше входили до фракції «Опозиційна платформа – За життя».

«Але наскільки я зрозумів із офіційних та неофіційних розмов, мова саме про звернення, щоб далі це питання вирішив або голова парламенту, або комітет», – уточнив перший віцеспікер.

27 квітня рух «Чесно», з посиланням на слова співголоми депутатської групи «Партія «За майбутнє» Тараса Батенка, повідомив про те, що народні депутати України звернулися до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та до голови регламентного Комітету парламенту Сергія Кальченка щодо неприпустимості участі представників колишньої фракції ОПЗЖ у пленарних засіданнях Верховної Ради України та всіх робочих органах українського парламенту.

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і «Партії Шарія».

28 березня співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що партія призупинила свою діяльність. Однак інший співголова «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко пізніше це заперечив.

14 квітня фракція «Опозиційна платформа – За життя» призупинила свою діяльність у Верховній Раді. У коментарі Радіо Свобода співголова ОПЗЖ Юрій Бойко зазначив, що ті депутати, які залишались, створять тепер депутатську групу.

Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени.

Станом на 24 березня фракцію ОПЗЖ залишили дев’ять парламентарів: Ігор Абрамович, Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Вадим Столар та Олександр Фельдман. 14 квітня стало відомо, що про вихід з фракції ОПЗЖ повідомили ще два депутати: Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч.

Окрім того, 3 березня із фракції «Опозиційна платформа – За життя» виключили Іллю Киву.

21 квітня стало відомо про те, що частина депутатів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, створили нову депутатську групу «Платформа за життя та мир». Її очолив Юрій Бойко.