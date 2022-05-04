У пошуках Льовочкіних. Вілла на «Лазурці» та «VIP-біженці» з депутатським мандатом

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну призвело до фактичного розвалу політсили «ОПЗЖ». РНБО призупинила діяльність партії як проросійської. Що з її лідерами? Ілля Кива втік в Росію. Віктора Медведчука затримали. Фактично єдиним публічним «фронтменом» політсили залишається Юрій Бойко, який намагається дистанціюватись від відверто проросійських соратників та оголосив про створення в Раді депутатської групи «ПЗЖМ».

А де решта «стовпів ОПЗЖ»? Яку позицію вони зайняли щодо дій Путіна в Україні?

Особливо помітна відсутність у інформаційному просторі Сергія Льовочкіна та його сестри Юлії. Вони – одні з найбагатших українських політиків, Сергій Льовочкін за будь-якої влади залишався впливовим, мав «своїх» людей на різних посадах, його багатомільйонні статки зароблені саме на перетині бізнесу та політики. Де і як ці впливові та заможні народні обранці зустріли війну?

Льовочкіни покинули державу, на якій збагатилися, ще до повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. І, як з’ясували «Схеми», відтоді більше не повертались. Із 24 лютого суспільство не почуло ні заяв, ні окреслених позицій Льовочкіних стосовно війни Росії проти України. «Схеми» спробували їх розшукати та зв’язатись з ними.

Велика втеча

Ще за 10 днів до початку повномасштабного вторгнення російських військ секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що спостерігається певний «відтік» народних депутатів з країни. Станом на 14 лютого 23 народні обранці перебували за кордоном, видання «Українська правда» повідомило, що більшість депутатів-втікачів – із «Опозиційної платформи – За життя».

Негайно повертатися назад, до початку пленарного тижня, закликáв парламентарів президент Володимир Зеленський: «Від Верховної Ради, від спікера і від себе особисто я хотів би їх попросити, щоб упродовж 24 годин, вони коли перевезли вже когось зі своїх рідних, щоб вони повернулися до держави».

Однак навіть тепер, коли триває вже третій місяць російського вторгнення, є народні депутати України, які досі не відвідували Україну під час війни.

Британський прем’єр Борис Джонсон у квітні пройшовся Хрещатиком. Акторка Анжеліна Джолі у травні відвідала Львів і провела низку зустрічей в перебігу своєї гуманітарної місії.

А народний депутат України Сергій Льовочкін після того, як вилетів 10 лютого, за даними джерел «Схем» у прикордонній службі, в Україну більше не повертався. Його сестра Юлія Льовочкіна після того, як покинула Київ ще раніше – 26 січня, – теж.

Елітна «Лазурка»

Де нині перебуває Сергій Льовочкін і його сестра? Чому Сергій Льовочкін – багаторічний політичний важковаговик – протягом цього часу досі не виступив із заявою, у якій би доніс свою позицію стосовно війни у його країні? Як депутати допомагають своїм виборцям переживати труднощі воєнного часу?

Інформація, яку «Схемам» вдалося отримати від джерел у правоохоронних органах, стала прямою підказкою: відколи Юлія Льовочкіна вилетіла до Ніцци, з того часу її український мобільний телефон перебуває у роумінгу в Франції.

«Схеми» спільно з колегами-журналістами французької щоденної регіональної газети Nice-Matin вирішили перевірити можливу «схованку» депутатів Льовочкіних на Лазуровому узбережжі Франції. Звернулися за допомогою також і до місцевої української громади.

Ніцца і комуна, розташована за 6 кілометрів – Сен-Жан-Кап-Ферра. Тут «Схеми» нещодавно знайшли три раніше невідомі вілли російського олігарха Володимира Євтушенкова (уже перебуває під санкціями Британії) та віллу російського військового авіаконструктора Демченка (ще не під санкціями). Ця місцевість давно облюбована багатіями з усього світу.

У 2016 році стало відомо, що у Сен-Жан-Кап-Ферра мають вілли український олігарх Дмитро Фірташ та його політичний та бізнесовий соратник Сергій Льовочкін. Про придбання коштовної нерухомості повідомляло видання «Українська правда».

«Сергію Льовочкіну належить одразу п’ять земельних ділянок, об’єднаних однією територією та поштовою адресою. Нерухомість Льовочкіна оформлена на датську компанію Glorietta Investments I APS… Компанія Glorietta Investments I APS володіє нерухомістю у Франції на астрономічну суму – 40 мільйонів євро. Це і є вартість будинку Льовочкіна у Сен-Жан-Кап-Ферра», – йшлося у розслідуванні.

У майновій декларації за 2020 рік Юлія Льовочкіна вказала, що саме вона, а не Сергій, є бенефіціарною власницею датської Glorietta Investments I APS і користується земельними ділянками та будинком у Франції разом із своїм братом та членами своєї родини. Факт користування майном, що належить Glorietta Investments I APS, у своїй декларації підтвердив і сам Сергій Льовочкін.

Українські номерні знаки у Сен-Жан-Кап-Ферра

«Схеми» попросили французьких колег-журналістів, а також представників української громади тут навідати віллу Льовочкіних у Франції. Виявилося, що прилеглі до маєтку вулиці заповнені автівками з українськими номерними знаками.

Серед них немає автомобілів, записаних прямо на Сергія або Юлію Льовочкіних. Але звертає на себе увагу мікроавтобус Volkswagen. За даними джерел «Схем» у поліції, авто з такими номерними знаками належить Олегу Миколайовичу Титаренку. Він – давній соратник та менеджер бізнес-структур Льовочкіних, їхній партнер. Наприклад, очолював банк Льовочкіних «Кліринговий дім».

Разом зі своїм чоловіком, керівником «Київгазу» Андрієм Вінграновським, Юлія Льовочкіна вилетіла в Ніццу ще 26 січня.

Чому народна депутатка ігнорує засідання парламенту? Як вона оцінює дії Путіна? Як допомагає виборцям-українцям у такий важкий для країни період? З цими запитаннями ми звернулися до народної депутатки.

Український номер Юлії Льовочкіної знаходиться в мережі і, як вже зазначалось, у роумінгу у Франції. Але вона не відповіла на дзвінки журналістів «Схем». Прочитавши повідомлення у месенджері, проігнорувала і його.

Що ж до Сергія Льовочкіна – то його місцеперебування залишається невідомим. Вилетівши 10 лютого у Венецію, відтоді він не повертався і ніде не з’являвся у публічній площині. Його український номер телефону увімкнений. «Схеми» намагались поставити Сергію Льовочкіну запитання про його місцеперебування, про те, чи збирається він повертатися у Україну, як оцінює дії Володимира Путіна та повномасштабне вторгнення російської армії. Він проігнорував усі дзвінки та повідомлення від Радіо Свобода, з якими журналісти звертались до нього протягом місяця.

Ще один депутат-багатій «в екзилі»

Разом із тим у Сен-Жан-Кап-Ферра вдалося зафіксували автівку, яка належить іще одному народному депутату, який обрався до Верховної Ради від «ОПЗЖ». Це Land Rover мільярдера Ігоря Абрамовича. Автівку зафіксували тут 12 та 28 квітня – на під’їзді до вілли Льовочкіних.

За даними «Української правди», депутат Абрамович вилетів до Польщі ще 12 лютого. Після цього він також більше не був помічений в Україні. На сайті Харківської міськради повідомлялось, що він взяв участь у онлайн-обговоренні майбутніх планів щодо відбудови Харкова за участі всесвітньо відомого архітектора Нормана Фостера. Включався в нараду Абрамович на розмитому тлі.

Ми звернулися до народного депутата з запитаннями: чи він перебуває у Франції і коли збирається повертатися в Україну. Але він також не відповів на звернення Радіо Свобода.