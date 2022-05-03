«Йде слідом за російським кораблем» – Зеленський про відсутніх без поважної причини депутатів

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Верховної Ради 3 травня назвав дві обставини, які можуть бути поважними причинами для відсутності народних депутатів на робочому місці під час війни.

«Зараз відсутність депутата, мені здається, виправдовує лише дві речі: його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави або його смерть заради інтересів держави. Інше для України сьогодні не становить ніякого інтересу. Інше їй не потрібно. Іншого в ній не буде. Інше йде слідом за російським кораблем», – наголосив президент.

3 травня народного депутата Олексія Ковальова, який повернувся на окуповану російськими військами Херсонщину, виключили із фракції «Слуга народу».

Раніше «слуги народу» назвали поведінку Ковальова «несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше – з членством у фракції» та зазначили, що вона «викликає підозру у здійсненні ним державної зради».

Сам Ковальов раніше у коментарі «Схемам» (Радіо Свобода) зазначав, що «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися і надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу».

Окрім того, він наголошує, що не має доступу до секретних даних, тому «не знає, що саме може повідомити російським військам».

Станом на 15 березня, за даними першого віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка, близько 20 народних депутатів перебувало за кордоном у час війни без поважної причини.